Девушка основателя Telegram-канала NEXTA Протасевича задержана в Минске

Девушка создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержана в Минске, сообщает РИА «Новости».

По данным правозащитного центра «Весна», она летела вместе с ним на экстренно приземлившемся в Белоруссии самолете Ryanair.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время он задержан.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против Белоруссии после задержания журналиста. Также посол Белоруссии в Польше был вызван в польский МИД из-за инцидента с самолетом, добавил Моравецкий. По его словам, Варшава требует от Минска «немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Бориса, Анджея Почобута (активистов Союза поляков Белоруссии – ред.) и других польских и белорусских активистов». Польские власти также требуют прекращения репрессий в отношении независимых СМИ и общества.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание Протасевича является результатом работы спецслужб республики.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей канала Романа Протасевича и Степана Путило.