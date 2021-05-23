Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве на предстоящей неделе

На предстоящей неделе москвичей ждет теплая погода без дождей. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщил телеканал «360».

«24 мая, прогнозируется чуть более облачная погода, тоже возможен только небольшой кратковременный дождь. Температура понизится за счет кратковременного изменения циркуляции до +17…+19°C, что около нормы», — сказал Вильфанд.

Синоптик уточнил, что во вторник ночью будет около +10°C, днем — до +24°C. Во второй половине недели воздух может прогреться до +26°C. В выходные будут сохраняться около +20°C, в воскресенье могут пройти небольшие дожди.

«Солнце [на следующей неделе] обязательно выглянет, кратковременные дожди будут, но совсем небольшие», — заключил синоптик.

Ранее Роман Вильфанд заявил о том, что в ближайшее время в ряде регионов ожидается высокое ультрафиолетовое излучение. По его словам, очень опасным солнце будет в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края 21 мая, а в регионах Горного Алтая — 23 и 24 мая.