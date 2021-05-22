Водитель открыл стрельбу по пешеходам в подмосковном Королеве

В подмосковном Королеве автомобилист открыл стрельбу по пешеходам из-за конфликта, сообщает РЕН.

Инцидент произошел вечером 21 мая.

По словам очевидцев, водитель Range Rover не уступил дорогу на пешеходном переходе и чуть не наехал на людей. В ответ один из прохожих ударил самокатом по машине, после чего автомобилист открыл дверь и начал стрелять.

По предварительной информации, два человека получили ранения.

Ранее в Москве водитель такси выстрелил в пешехода из-за замечания. Таксисту указали на то, что он заехал на тротуар, в ответ он сделал в прохожего четыре выстрела из травматического пистолета, одна из пуль попала в бедро.