Стив Возняк рассказал о своем отношении к России

Cоучредитель компании Apple Computer Стив Возняк сообщил, что Россия для него является особенной страной. Он уверен, что в ней много возможностей для реализации, передает РИА «Новости».

«Если бы вы спросили, какая страна для вас особенная в жизни, я бы ответил: Россия... Я спонсировал первые видеомосты между США и Россией во время рок-концертов, это были музыканты из России и США», — отметил Возняк.

По его словам, до перестройки, во время «холодной войны», американцы могли спокойно общаться с обычными россиянами.

«Кроме того, я выделяю некоторые средства на обучение, образование в школах и поддерживаю предпринимательскую среду в России», — обратил внимание Возняк во время марафона «Новое Знание».

Соучредитель Apple согласился, что Россию можно считать страной больших возможностей. Возняк считает, что все люди в мире равны, так как добиваются одних и тех же целей.

Ранее в ОП прокомментировали выступление главы Tesla Илона Маска на марафоне «Новое Знание».