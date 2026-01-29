Размер шрифта
«2027 год станет финалом»: Ray J сказал, что ему осталось жить около года

Певец Ray J признался, что ему осталось жить около года из-за проблем с сердцем
gotpap/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

Известный музыкант и актер Рэй Джей (Ray J) рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не рассчитывает прожить дольше 2027 года. Его слова передает Deadline.

Причиной, уточнил он, стало серьезное повреждение сердца вследствие длительного употребления алкоголя и наркотиков. По словам музыканта, сейчас его жизненно важный орган «работает лишь на 25%».

«2027 год для меня точно станет финалом. Все, можно сказать, кончено», — заявил он.

Рэй Джей признался, что во время последней госпитализации с пневмонией он чудом выжил. Накануне артист употребил «примерно четыре-пять бутылок алкоголя» и «10 таблеток аддерала» за день.

«Я облажался. Думал, что я крупный, поэтому смогу выдержать любое количество алкоголя, любые наркотики, но не смог. Это сократило мое время здесь», — добавил он.

В то же время артист отметил, что старается сохранять оптимизм, несмотря на тяжелый диагноз. Он намерен сосредоточиться на здоровье и остаться на правильном пути, если «все будет хорошо».

Также музыкант поблагодарил близких за помощь: его родители вскоре планируют забрать его из больницы для прохождения обследования, а сестра Бренди оплатила его счета на весь оставшийся год.

Ранее рэпер Джиган заявил, что его отравили организаторы перед концертом в Турции.
 
