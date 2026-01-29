В Италии нашли тело украинского бизнесмена Адарича

В центре Милана возле одной из гостиниц был обнаружен мертвым украинский предприниматель и банкир Александр Адарич. Об этом сообщает издание Il Giorno.

По словам источника, трагическое событие произошло 23 января. Отмечается, что номер в отеле, где проживал Адарич, был забронирован на имя другого человека.

В статье говорится, что двое неизвестных спешно покинули территорию отеля, в котором находился Адарич.

«Личные данные украинца были получены из одного из трех документов, удостоверяющих личность, найденных в отеле: все с одной и той же фотографией, фотографией Адарича, но с разными национальностями и именами», — отмечает издание.

В настоящее время ведется расследование. Выясняется причина смерти 54-летнего бизнесмена.

В начале ноября в Киеве нашли мертвой Анну Дагаеву, дочь известного по делу Гонгадзе генерала МВД Юрия Дагаева. Обеспокоенные родственники забили тревогу, после того как 50-летняя Анна перестала отвечать на телефонные звонки и выходить на связь. Соседи также не смогли достучаться до нее. В результате, спасатели в сопровождении полиции взломали дверь в квартиру, где обнаружили тело женщины с травмами лица.

Ранее обезглавленное тело нашли во дворе жилого дома в Петербурге.