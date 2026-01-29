В Госдуме раскрыли, о чем говорит согласие Путина не бить по Украине неделю

Согласие президента России Владимира Путина на просьбу его американского коллеги Дональда Трампа прекратить удары по Киеву и другим городам Украины на неделю говорит о договороспособности Москвы. Киев, напротив, всегда нарушал подобного рода соглашения по ударам. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Если такое будет, то мы еще раз показываем, что мы готовы исполнять договоренности, что мы договороспособны, что мы беспокоимся об этом, но, к сожалению, когда были другие мирные какие-то попытки, на праздники, на Пасху, на Новый год, это все не соблюдалось (украинской стороной. – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

Более того, Чепа напомнил, что в рамках предыдущих соглашений по прекращению ударов Киев, наоборот, ужесточал обстрелы России.

29 января Трамп попросил Путина не открывать огонь по городам Украины в течение недели.

«Я лично просил Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Он согласился это сделать», — заявил он в ходе выступления в Белом доме.

Вместе с тем американский лидер также заявил о большом прогрессе в переговорах по урегулированию на Украине.

Ранее Лавров рассказал, что думают в Москве о перемирии, которого хочет Зеленский.