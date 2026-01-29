Секретариат ООН сделал вывод, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Об этом рассказал ТАСС генсек всемирной организации Антониу Гутерриш.

По его словам, юридический департамент ООН после «очень внимательного изучения» решил, что принцип самоопределения народов не может применяться в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять это утверждение Гутерриш не стал.

29 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась во всемирную организацию с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

Министр напомнил: Запад называл право на самоопределение в качестве единственного главного критерия независимости Косово, где не было референдумов. При этом в Крыму он был проведен по всем правилам. Тем не менее западные страны сказали, что в данном случае право на самоопределение не применимо.

Ранее Лавров раскритиковал позицию генсека ООН по госперевороту на Украине.