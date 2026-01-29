Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Экс-глава района Петербурга, обвиняемый во взятке, подписал контракт с МО РФ

Обвиняемый во взятке экс-глава Красносельского района заключил контракт с ВС РФ
Telegram-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Уголовное преследование экс-главы Красносельского района Санкт-Петербурга Олега Фадеенко было приостановлено решением Красносельского районного суда. Причиной приостановки стало заключение им контракта с Вооруженными Силами РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«23 января в Красносельский районный суд города поступило ходатайство военного комиссариата Санкт-Петербурга о приостановлении производства по уголовному делу в отношении Олега Фадеенко в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Суд на основании п. 5 ч. 1 ст. 238 УПК РФ приостановил производство по уголовному делу в отношении Фадеенко», — говорится в сообщении.

Фадеенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (статья 290, часть 6 УК РФ).

Согласно материалам обвинения, Фадеенко вступил в сговор с основателем ООО «ОП «Рейдер» о получении незаконного вознаграждения за содействие и покровительство при организации охраны образовательных учреждений. В результате, компания получила право на заключение 100 контрактов на 627 млн руб. 18 декабря 2024 года Фадеенко получил 3 млн руб. и был задержан.

Ранее начальник Управления по делам ГО и ЧС Сыктывкара был задержан по подозрению в получении взятки.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!