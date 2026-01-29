Экс-глава района Петербурга, обвиняемый во взятке, подписал контракт с МО РФ

Уголовное преследование экс-главы Красносельского района Санкт-Петербурга Олега Фадеенко было приостановлено решением Красносельского районного суда. Причиной приостановки стало заключение им контракта с Вооруженными Силами РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«23 января в Красносельский районный суд города поступило ходатайство военного комиссариата Санкт-Петербурга о приостановлении производства по уголовному делу в отношении Олега Фадеенко в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Суд на основании п. 5 ч. 1 ст. 238 УПК РФ приостановил производство по уголовному делу в отношении Фадеенко», — говорится в сообщении.

Фадеенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (статья 290, часть 6 УК РФ).

Согласно материалам обвинения, Фадеенко вступил в сговор с основателем ООО «ОП «Рейдер» о получении незаконного вознаграждения за содействие и покровительство при организации охраны образовательных учреждений. В результате, компания получила право на заключение 100 контрактов на 627 млн руб. 18 декабря 2024 года Фадеенко получил 3 млн руб. и был задержан.

