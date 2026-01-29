Власти Украины отреагировали на слова Трампа о согласии Путина не бить по Киеву неделю

Власти Украины не получали сигнала со стороны России по поводу энергетического перемирия. Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на украинских чиновников.
По словам Миллера, в Киеве узнали о «прекращении огня» из заявлений президента США Дональда Трампа и не уверены в том, что соответствующее соглашение действует.
29 января Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой воздержаться от нанесения ударов по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за морозов. Глава Белого дома сказал, что был приятно удивлен, когда Путин «согласился это сделать».
Также американский лидер заявил о большом прогрессе в переговорах по урегулированию на Украине. Он выразил уверенность, что конфликт вскоре разрешится.
Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что согласие Путина на просьбу Трампа приостановить удары по Киеву и другим городам Украины на неделю говорит о договороспособности Москвы. При этом парламентарий напомнил, что в рамках предыдущих соглашений по прекращению огня Киев, наоборот, ужесточал обстрелы России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Трамп удивился запретам на все русское на Украине.