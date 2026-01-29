В стране ЕС сообщили российским дипломатам об ограничениях

Греция уведомила посольство РФ об ограничениях на передвижение дипломатов в ЕС

МИД Греции проинформировал посольство России в Афинах о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри Европейского союза. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ.

«В МИД Греции посольству разъяснили отдельные моменты, касающиеся введенных с 25 января ограничений на перемещения российских загранработников и членов их семей по странам Евросоюза», — сказали в посольстве.

Там назвали эти ограничения конфронтационным и бессмысленным шагом коллективного Брюсселя. В дипмиссии отметили, что его единственная цель — еще больше «отравить» отношения с Россией.

Российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в государствах ЕС, теперь будут должны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они планируют пересечь, в том числе в случае транзитного проезда.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что министерство иностранных дел РФ выработает предложения по ответу на возможный ввод ограничений на перемещения российских дипломатов по странам Евросоюза. По его словам, РФ обязательно отреагирует на такую недружественную меру, реализовав предложения МИД по ответу европейским странам.

Ранее Франция ввела аналогичное ограничение на перемещение российских дипломатов по своей территории.