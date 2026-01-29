Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Культура

СМИ: внук Пугачевой закрутил новый роман с «эффектной блондинкой» после развода

ТВ Центр: разведенного внука Пугачевой Преснякова заподозрили в новом романе
Global Look Press

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков спровоцировал слухи о новом романе. Об этом сообщает ТВ Центр.

Пресняков опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик из гостиничного номера, где лежит в постели, а рядом заметна женская сумочка. И поскольку сейчас артист находится в Испании в компании друзей — молодого человека и двух девушек, фанаты сделали вывод, что одна из спутниц состоит в романтических отношениях с музыкантом.

ТВ Центр отмечает, что поклонники Преснякова подозревают его в романе с эффектной блондинкой по имени Ирина». При этом сам артист воздерживается от комментариев по поводу личной жизни.

Более того, 6 января он опубликовал в Telegram-канале пост с фразой: «ИИ придумал мне подходящую девушку. Кто-нибудь знает, как ее найти?» Он сопроводил публикацию кадром, сгенерированным искусственным интеллектом.

Прошлым летом Пресняков официально расторг брак с Аленой Красновой после семи лет совместной жизни. Причины развода пара не раскрывала. Известно, что экс-супруги рано начали встречаться. Солисту рок-группы «Multiverse» было 24 года, а модели всего 18 лет.

Ранее сообщалось, что певица Елка тайно вышла замуж.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!