СМИ: внук Пугачевой закрутил новый роман с «эффектной блондинкой» после развода

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков спровоцировал слухи о новом романе. Об этом сообщает ТВ Центр.

Пресняков опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик из гостиничного номера, где лежит в постели, а рядом заметна женская сумочка. И поскольку сейчас артист находится в Испании в компании друзей — молодого человека и двух девушек, фанаты сделали вывод, что одна из спутниц состоит в романтических отношениях с музыкантом.

ТВ Центр отмечает, что поклонники Преснякова подозревают его в романе с эффектной блондинкой по имени Ирина». При этом сам артист воздерживается от комментариев по поводу личной жизни.

Более того, 6 января он опубликовал в Telegram-канале пост с фразой: «ИИ придумал мне подходящую девушку. Кто-нибудь знает, как ее найти?» Он сопроводил публикацию кадром, сгенерированным искусственным интеллектом.

Прошлым летом Пресняков официально расторг брак с Аленой Красновой после семи лет совместной жизни. Причины развода пара не раскрывала. Известно, что экс-супруги рано начали встречаться. Солисту рок-группы «Multiverse» было 24 года, а модели всего 18 лет.

