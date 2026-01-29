Трусова призналась, что ей не удается совмещать подготовку к ЧР и «Ледниковому периоду»

Трусова: не очень получается совмещать подготовку к ЧР и «Ледниковый период»

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как у нее получается совмещать подготовку к чемпионату России по прыжкам со съемками в шоу «Ледниковый период». Ее слова приводят РИА Новости.

«Как могу, так и готовлюсь. Как удается совмещать? Не совсем получается, но я стараюсь», — призналась фигуристка.

В январе спортсменка объявила о возобновлении карьеры под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам, который состоится 31 января и 1 февраля.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее партнер Трусовой по «Ледниковому периоду» пожаловался из-за отсутствия фигуристки на тренировках.