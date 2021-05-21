СК возбудил дело после гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области.

«По данному факту органами СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Точное число погибших пока неизвестно, в настоящее время проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Также были изъяты необходимые документы в таганрогском водоканале.

Ранее директор таганрогского водоканала Евгений Плетменцев заявил, что на станции случился выброс метана.

По предварительным данным, при проведении работ на очистных сооружениях погибли семь человек. ЧП произошло в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. По данным источника, в настоящее время ведутся поиски еще двух человек. Также известно, что еще пять рабочих были госпитализированы. В ГУ МЧС по региону сообщали, что получили информацию об отравлении рабочих. По факту аварии прокуратура Ростовской области организовала проверку.