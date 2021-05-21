Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Украины Владимира Зеленского, позвонив ему от имени мэра Киева Виталия Кличко. Ролик опубликован на Youtube.

«Кличко» позвонил Зеленскому в полпервого ночи и заявил, что хочет подать в отставку.

«Завтра я хочу написать заявление о своем уходе. Решение я принял сейчас и хочу, чтобы вы меня поняли. Я устал терпеть это, давление ваше, вы меня публично пытаетесь унижать всячески», — сказали пранкеры.

Глава Украины удивился такому решению «Кличко», добавив, что для него оказались неожиданными заявления о публичном унижении. Также он предложил мэру города созвониться на следующий день в более раннее время.

«Кличко» отказался от предложения, пояснив, что завтра пройдет их личная встреча. Зеленский согласился, после чего телефонный разговор закончился.

Ранее Вован и Лексус разыграли американского сенатора.