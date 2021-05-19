Подозреваемый в тройном убийстве в сквере Екатеринбурга скончался в больнице

В больнице Екатеринбурга скончался Александр Кукушкин, который подозревался в тройном убийстве 17 мая в сквере Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

В ведомстве рассказали, что причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается, что расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается, сотрудники СК выполняют необходимые следственные мероприятия.

17 мая стало известно, что мужчина зарезал троих собутыльников в сквере имени Джавахарлала Неру у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Как сообщил начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции, прибывшие на место, предприняли попытку задержать подозреваемого, но мужчина, вооруженный ножом, попытался напасть на сотрудников правоохранительных органов. В результате они были вынуждены применить табельное оружие. Нападавший был ранен и доставлен в больницу.

В Следственном комитете уточнили, что конфликт произошел в результате употребления алкоголя.