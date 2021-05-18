В РПЦ сравнили суррогатное материнство с рабством

Оказание услуг суррогатного материнства сопоставимо с рабством, считает замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Свое мнение представитель РПЦ высказал в своем Telegram-канале.

«Использование материнского потенциала наших соотечественниц богатыми иностранцами, при посредничестве коммерсантов - это практика, которая по нравственной оценке сопоставима с эксплуатацией женщин в качестве рабынь», — написал Кипшидзе.

По его словам, женские организации, «имеющие хоть малейшее представление о достоинстве женщины», не должны мириться с таким положением дел.

Кроме того, Кипшидзе ответил на слова президента Российской ассоциации репродукции человека, доктора медицинских наук, профессора Владислава Корсака, который раскритиковал призыв Патриарха Кирилла ограничить суррогатное материнство.

«Напомню только, что женщины большинства стран многоконфессиональной Западной Европы, Индии, и даже атеистического Китая не эксплуатируются иностранцами в качестве суррогатных матерей», — заявил представитель РПЦ.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время IX Парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений призвал Госдуму ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранных граждан.