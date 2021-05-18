Россиян будут оповещать о всех чрезвычайных ситуациях единым сигналом

В России оповещения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях будут осуществляться единым сигналом «Внимание всем!». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве объяснили, что к чрезвычайным ситуациям относятся риски природного, техногенного и биолого-социального характера.

«Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно — гражданам попросту невозможно будет их запомнить. В связи с этим принято решение о введении единого сигнала оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях — «Внимание всем!» — заявили спасатели.

При получении сигнала гражданам необходимо прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе чрезвычайной ситуации. Сообщение будет транслироваться по общедоступным теле- и радиоканалам и передаваться короткими текстовыми сообщениями по сети подвижной радиотелефонной связи. Также для ознакомления с информацией можно будет обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования либо позвонить на номер 112.

До этого для оповещения населения об опасностях использовались сигналы «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Угроза катастрофического затопления!», «Радиационная опасность!».

Ранее сирены оповещения о ЧС сработали в нескольких регионах России 3 марта.