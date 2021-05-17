Пранкеры разыграли американский фонд от имени представителей белорусской оппозиции

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров — как Вован и Лексус — поговорили с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии (NED — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России) от лица белорусских оппозиционеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что Кузнецов и Столяров представились лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и членами ее штаба. Во время разговора обсуждалась работа NED в России и Белоруссии.

По словам президента фонда Карла Гершмана, несмотря на то, что организация признана в России нежелательной, она «поддерживает очень много групп и активных программ по всей стране».

Он добавил, что NED финансирует Национальный демократический институт по международным вопросам и Международный республиканский институт, которые «активно работают» в Белоруссии и связаны с Тихановской и ее командой.

Кроме того, как сказал Гершман, фонд работает с профсоюзами, напрямую выделяет гранты организациям, а также помогает беглым белорусам и представителям СМИ.

В свою очередь, вице-президент по политическим вопросам и стратегии NED Барбара Хейг добавила, что у организации есть «обширные программы в России», а его представители «пустили корни даже в провинциях, областях, за пределами Москвы».

Она подчеркнула, что фонд также занимается поддержкой журналистов, которые расследуют коррупцию среди российских чиновников.