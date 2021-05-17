В Кремле прокомментировали письмо Пашиняна о запросе военной помощи

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что Россия находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном. На данный момент прикладываются усилия для разрядки напряженности на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости».

На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян написал письмо Владимиру Путину, в котором попросил оказать республике помощь, в том числе военную, из-за ситуации в Сюникской области, приграничной с Азербайджаном.

«Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей. Сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации», — отметил Песков.

На вопрос, получил ли Путин письмо Пашиняна, представитель Кремля затруднился ответить. «Я точно не могу вам сказать, но все эти вопросы естественно неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов», — добавил он.

Ранее Пашинян заявил, что на ряде участков армяно-азербайджанской границы присутствует напряженность и тенденция к росту агрессивности.