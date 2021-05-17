Московский велофестиваль перенесли из-за эпидемиологической ситуации

Весенний велофестиваль, который ранее был запланирован в столице на 23 мая, переносят в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы.

«Скоро сообщим точные даты — следите за новостями. А пока погода чудесная, самое время кататься на велосипедах в парках», — сказано в заявлении ведомства.

Это не первый случай отмены массового мероприятия в Москве. Так, 14 мая организаторы Park Live в очередной раз отменили музыкальный фестиваль в связи с пандемией COVID-19. Шоу было перенесено на 2022 год.

В Москве за последние сутки зарегистрировано выявили 3573 новых случаев заражения коронавирусом, что более чем на четверть больше по сравнению с предыдущим днем. По всей России во второй раз за последние четыре дня выявили больше 9000 инфицированных.