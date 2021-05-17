На улицах Москвы появился велопатруль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егора Чернова.

Отмечается, что велопатруль будет помогать следить за состоянием дорожной инфраструктуры, в том числе светофоров, и участниками движения — при необходимости фотографировать на приложение «Помощник Москвы» нарушителей.

При себе у таких сотрудников имеются огнетушители, бланки протоколов, аптечки и ремкомплект.

Патруль будет работать на Бульварном кольце и Лесной улице, а также на улицах внутри Третьего транспортного кольца. Их работа продлится до ноября.

Велопатруль впервые появился в Москве в 2018 году, тогда он был запущен в тестовом режиме.