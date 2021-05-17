На улицах Москвы появился велопатруль
close
На улицах Москвы появился велопатруль. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егора Чернова.
Отмечается, что велопатруль будет помогать следить за состоянием дорожной инфраструктуры, в том числе светофоров, и участниками движения — при необходимости фотографировать на приложение «Помощник Москвы» нарушителей.
При себе у таких сотрудников имеются огнетушители, бланки протоколов, аптечки и ремкомплект.
Патруль будет работать на Бульварном кольце и Лесной улице, а также на улицах внутри Третьего транспортного кольца. Их работа продлится до ноября.
Велопатруль впервые появился в Москве в 2018 году, тогда он был запущен в тестовом режиме.
close