В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил приобретения оружия

Глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что партия «Единая Россия» вносит в Государственную думу законопроект, вводящий запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия без медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что медосвидетельствование может проводиться только медицинскими организациями государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Также уточняется, что оно должно включать в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.

«При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина», — говорится в пояснительной записке.

Также законопроект предполагает введение электронного учета оружия, патронов и их владельцев в государственной информационной системе Росгвардии, уточняет ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы в школе в Казани глава государства Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

11 мая в казанской школе №175 произошла стрельба. Погибли девять человек, 21 пострадал. Нападавший 19-летний Ильназ Галявиев был арестован. По факту нападения на гимназию №175 СК России возбудил дело о массовом убийстве.