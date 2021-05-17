Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за изготовление взрывных устройств

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за изготовление взрывных устройств. Об этом пишет газета «Известия».

Законопроект «О внесении изменений в статью 223.1 УК РФ» предлагает увеличить ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ и незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств до лишения свободы на срок от 6 до 11 лет.

Если эти деяния совершены группой лиц по предварительному сговору, то предлагается установить срок лишения свободы от 8 до 12 лет, за те же деяния, совершенные организованной группой — от 12 до 15 лет, пишет газета.

«В конце 2014 года УК РФ был дополнен статьей 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Однако анализ правоприменительной практики показывает, что установленные действующей редакцией меры наказания несоразмерны со степенью общественной опасности этих деяний», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.