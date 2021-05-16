ЛГБТ-сообщество Нью-Йорка запретило полицейским участвовать в своих парадах

Нью-Йоркское ЛГБТ-сообщество запретило полицейским принимать участие в своих парадах до 2025 года, следует из заявления, опубликованного на сайте организаторов шествий NYC Pride.

«С настоящего момента NYC Pride запрещает присутствие сотрудников правоохранительных органов на мероприятиях NYC Pride до 2025 года», — указано в сообщении.

При этом полицейских, которые обеспечивают безопасность участников шествия во время проведения парадов, просят держаться от колонны на расстоянии квартала. Организаторы мероприятий объясняют свое решение стремлением обеспечить безопасность для всех представителей ЛГБТ-сообщества.

По мнению NYC Pride, присутствие полиции на парадах не способствует созданию чувства защищенности у участников парадов и может представлять для них угрозу.

«NYC Pride не желает каким-либо образом способствовать созданию атмосферы страха или причинению вреда членам сообщества», — подчеркивает организация.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции.