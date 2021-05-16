Пациент психиатрической больницы при СИЗО «Бутырка» в Москве покончил с собой

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала журналистам о пациенте психиатрической больницы при СИЗО «Бутырка», который совершил самоубийство, сообщает ТАСС.

«По итогам проверки «Бутырки» стало известно, что покончил с собой один из пациентов психбольницы, 50-летний мужчина», — сказала она. По ее словам, он не был судим раньше, а в тюрьму его привела наркотическая зависимость.

Меркачева отметила, что ранее мужчину отправили лечиться в гражданскую больницу, специализирующуюся на снятии абстинентного синдрома, но лечение не помогло.

«Вечером (примерно в 20.20) он свел счеты с жизнью», — сказала Меркачева.

Это произошло в санузле, где нет камер, поэтому сотрудники не сразу узнали о произошедшем, пояснила она.

Отмечается, что это второй суицид в психбольнице с начала года. Первый произошел в марте, в результате против одного из сотрудников «Бутырки» возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». По версии следствия, должностные инструкции не были выполнены должным образом, но сам сотрудник с этим не согласен.

Чтобы избежать подобных случаев в будущем, администрация СИЗО примет ряд мер, в частности, усилит надзор за палатами-камерами. Также в коридорах начнут дежурить санитары, которые будут следить за пациентами. Врачи, в свою очередь, будут проводить беседы с заключенными, чтобы выявить склонных к суициду заранее, подчеркнула Меркачева.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в камере московского СИЗО-7 в Капотне.