Школьницы из Пермского края сожгли ферму ради видео в TikTok

Две школьницы, проживающие в Нытвенском районе Пермского края, ради видео в TikTok сожгли ферму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД.

Девушки сняли на видео процесс горения соломы, но затем они не сумели остановить пожар и сожгли 200 т соломы, а также ферму. Тушить охваченные огнем помещения прибыли пожарные, в результате пожара было уничтожено имущество на сумму 150 тыс. руб.

Девушки сбежали, однако их личности установил участковый полицейский, который провел с ними разъяснительную беседу. На родителей девушек составили административные протоколы о «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Владелец сгоревшей фермы имеет возможность подать в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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