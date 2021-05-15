Школьницы из Пермского края сожгли ферму ради видео в TikTok
Две школьницы, проживающие в Нытвенском районе Пермского края, ради видео в TikTok сожгли ферму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД.
Девушки сняли на видео процесс горения соломы, но затем они не сумели остановить пожар и сожгли 200 т соломы, а также ферму. Тушить охваченные огнем помещения прибыли пожарные, в результате пожара было уничтожено имущество на сумму 150 тыс. руб.
Девушки сбежали, однако их личности установил участковый полицейский, который провел с ними разъяснительную беседу. На родителей девушек составили административные протоколы о «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».
Владелец сгоревшей фермы имеет возможность подать в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
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