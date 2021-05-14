Онищенко назвал ненаучными слова Мясникова о третьей волне коронавируса

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Депутат Государственной думы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал «Газете.Ru» заявление врача и телеведущего Александра Мясникова, который сообщил о начале в России третьей волны коронавируса.

«Я вообще считаю деструктивным разговор об уровне подъемов заболеваемости в контексте понятия «волны». Волны используются в мореплавании. Это ненаучная и непрофессиональная терминология. Волны, плато, штормы – это все лукавство непрофессионалов. Я огорчаюсь, что мои коллеги пользуются этими вульгаризмами», — сказал депутат.

Онищенко также призвал россиян не паниковать из-за заявлений о начале «новых волн» коронавируса.

«Я не считаю, что этот товарищ (Мясников. – ред.) является специалистом. Я бы призвал всех своих коллег понимать, что профессия врача не дает права быть специалистом во всех областях медицинского знания, эпидемиология – это удел эпидемиологов», — заявил парламентарий.

Ранее Мясников в своем Telegram-канале назвал предсказуемым начало в России «новой волны» коронавируса в мае.

«Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — сообщил телеведущий.