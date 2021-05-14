Инфекционист связал рост заболеваемости коронавирусом в России с началом третьей волны

Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с началом третьей волны пандемии и циркуляцией новых штаммов. Об этом сообщает ТАСС.

«Третья волна уже давно к нам пришла — у нас не только рост заболеваемости, у нас и рост летальности. Летальность у нас перед Новым годом была 2%, сейчас 4,5%», — сказал он.

Также специалист отметил, что увеличение новых случаев коронавируса связано с тем, что люди после праздников вернулись из-за границы, и в России циркулирует новый штамм коронавирусной инфекции.

То, как будет развиваться третья волна пандемии, во многом зависит от населения, считает Тимаков. По его словам, граждане сейчас пренебрегают мерами предосторожности и вакцинацией.

По последним данным, в России зарегистрирован 4 922 901 случай коронавируса в 85 регионах. Умерли 115 116 человек, выздоровели 4 537 634.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остается напряженной.