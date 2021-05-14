У побережья Фукусимы зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0

У побережья японской префектуры Фукусима зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0, сообщает информагентство «Киодо» со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

По данным сейсмологов ведомства, очаг землетрясения находился на глубине 40 км под дном океана, угрозы цунами нет.

Подземные толчки ощущались на территории 18 близлежащих префектур, на некоторое время было приостановлено движение скоростных поездов-синкансэнов.

На аварийной АЭС «Фукусима-1» сообщают, что отклонений от нормы не зафиксировано, другие атомные электростанции северо-востока Японии также сообщают о нормальной работе.

Ранее у берегов Итурупа было зарегистрировано землетрясение магнитудой от 4,7 до 5,0.