У берегов Итурупа зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7

У берегов острова Итуруп, который входит в Курильские острова, зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Единой геофизической службы ДВО РАН Елену Семенову.

«Землетрясение в координатах 44.4 с.ш. 148.1 в.д. произошло в пятницу в 03:44 (19:44 мск четверга). Эпицентр располагался на глубине в 57 километров в 72 километрах юго-восточнее села Горное Курильского района», — рассказала Семенова.

Сервис Eqalert оценил магнитуду землетрясение в 5,0, а эпицентр определил в в 93,5 километрах на юго-восток от села Буревестник, глубина эпицентра составляет 44,7 километра.

Предупреждения о возможном цунами нет, жителей Итурупа опрашивают по поводу разрушений и пострадавших.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке, а до этого сильное землетрясение произошло у берегов Фиджи.