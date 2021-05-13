В Москве в четверг ожидается до +21°С и гроза

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в четверг, 13 мая, будет до +21°С. В столице будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза, гласят данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +19...+21°С. Ожидается восточный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/c. При грозе его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +8...+10°С. Будет дуть юго-восточный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 749 мм рт. ст., а ночью — 748 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова связала заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России с погодой.