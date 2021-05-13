Биолог связала заболеваемость коронавирусом в России с погодой

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет зависеть от погоды, передает РИА «Новости».

Она указала, что в настоящее время по всему миру постоянно находят разные штаммы COVID-19.

«Многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит», — сказала Баранова.

По ее словам, такие штаммы уже присутствуют в России. «Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно», — заявила специалист.

Эксперт также выразила мнение, что «в ближайшие месяц-два в России все определит погода».

Баранова добавила, что в сухую и жаркую погоду передача вируса от человека к человеку снизится, что позволит избежать всплеска заболеваемости.

Согласно последним данным, в России выявлено уже 4 905 059 случаев коронавируса, вылечились 4 518 529 пациентов, скончался 114 331 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об обнаружении южноафриканского штамма COVID-19 в РФ.