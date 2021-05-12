Полиция арестовала более 150 участников беспорядков в Израиле

Во время ночных беспорядков в центральных и северных районах Израиля арестован 151 подозреваемый. Об этом сообщил журналистам официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд, передает РИА «Новости».

По его словам, во время погромов ущерб был причинен имуществу, несколько автомобилей были сожжены.

Масштабные волнения в городах Израиля, в которых в основном проживают арабы, не утихают с 10 мая на фоне беспорядков в Восточном Иерусалиме и обострения на границе с сектором Газа.

Чрезвычайное положение объявлено в Лоде — городе со значительной долей арабского населения, где в ночь на 12 мая вспыхнули масштабные беспорядки, правительство перебросило в город дополнительные батальоны пограничной полиции.

7 мая, в Иерусалиме на Храмовой горе начались беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. В результате ранения получили трое полицейских. По данным Красного полумесяца, также пострадали 13 палестинцев.

В этот же день беспорядки также вспыхнули в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, двое участников были задержаны. Полиция получила приказ разогнать протестующих, участникам была дана возможность разойтись, но они не послушались правоохранителей. В связи с этим полиция была вынуждена использовать спецсредства.

В ночь на 8 мая вблизи мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме произошли стычки палестинцев с полицией, в результате произошедшего пострадали около 200 человек. В понедельник, 10 мая, возобновились беспорядки на Храмовой горе.