Масляное пятно обнаружили на Москве-реке

Наличие масляного пятна зафиксировали в районе Водоотводного канала в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что пятно обнаружили службы ГУП «Мосводосток» в 8.00 в среду, 12 мая.

«В настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения, водной глади на указанном участке реки и выше по течению в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года в Строгинской пойме на северо-западе Москвы зафиксировали наличие пятна нефтепродуктов.

В октябре 2020 года радужное пятно растянулось по Москва-реке у Пречистенской набережной. Уточнялось, что тогда жидкость не навредила акватории.