В казанской школе произошла стрельба

В одной из школе Казани во вторник, 11 мая, произошла стрельба. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации учебного заведения.

Отмечается, что подросток пронес оружие в школу №175 и ранил одноклассников. По словам собеседника агентства, по меньшей мере один школьник «без признаков жизни».

Другой информации, в том числе о количестве пострадавших, пока не приводится.

Ранее сообщалось, что ученица шестого класса школы в американском штате Айдахо открыла стрельбу в учебном заведении, в результате происшествия пострадали три человека.

До этого, в ноябре прошлого года, два человека пострадали в результате стрельбы в одной из школ Нальчика. Сообщалось, что между учеником 8-го класса и его преподавателем произошло разногласие по учебному вопросу. Для разбирательства с учителем школьник позвал своих старших знакомых. Отбиваясь в драке, преподаватель выстрелил из травматического пистолета.