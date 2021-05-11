В Гидрометцентре рассказали о заморозках на юге страны

Один день заморозков ждет регионы на юге Европейской части России во вторник, 11 мая. Об этом РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Конфигурация этого антициклона такова, что по восточной части этого антициклона будут холодные воздушные массы проникать далеко на юг, поэтому в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе даже прогнозируются заморозки в ближайшие дни», — уточнил Вильфанд.

По его словам, данная ситуация с заморозками продлится один день.

«Необычная ситуация в степных и предгорных районах Крыма, в юго-восточных районах Краснодарского края», — подчеркнул метеоспециалист.

Прогнозируется, что уже 13 мая столбики термометров в Краснодарском крае будут показывать ночью до 13 градусов тепла, а днем до 28.

Ранее синоптик предупредил о наступлении новой климатической эпохи в Москве. Как заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, теплая погода ознаменует преждевременное наступление лета.