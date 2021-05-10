В России выявили 8 465 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8 465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Новые случаи были зарегистрированы в 82 российских регионах, при этом 15,4% заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончался 321 человек с коронавирусом, полностью выздоровели 6 774 человека.

В тройку регионов с самым большим суточным приростом новых случаев вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Так, в столице за сутки заболели 2 896 человек, в Петербурге — 724, в Подмосковье — 649 человек.

За весь период пандемии в стране зафиксировано 4 888 727 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 113 647 — с летальным исходом. Вылечились 4 502 906 человек.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что РФ получила доступ к индийскому штамму коронавируса нового типа. До этого глава Роспотребназора Анна Попова рассказала, что Россия запросила индийский штамм коронавируса для изучения мутаций.