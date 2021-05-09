Москвичам пообещали резкое потепление

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве ожидается резкое потепление. Как сообщает ТАСС, в столице будут теплые ночи, температура поднимется до 24 градусов тепла днем, пропадут дожди.

«Днем в понедельник температура начнет резко повышаться. Уже будет 18-20 градусов тепла. С первого рабочего дня наступит погода, которая совсем не будет располагать к работе. Погода будет летней. Если в ночь на вторник и среду температура будет еще ниже 10 градусов тепла, то в ночь на четверг, пятницу и субботу будет уже 11-16 градусов тепла», — сообщил он.

По словам Вильфанда, дневная температура в Москве будет держаться в районе 22-24 градуса, а в Подмосковье она достигнет 26 градусов тепла.

«Это просто типичная летняя погода», — сказал он.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Крыму, Ивановской, Ярославской областях, Приморском крае и еще ряде регионов России ожидаются дожди, гроза и сильный ветер.