Пять человек были ранены из-за стрельбы в США

В США неизвестный устроил стрельбу в торговом центре Aventura Mall в Авентуре, штат Флорида. Как сообщает телеканал WSVN.

По данным спасателей, пять человек были доставлены в больницу.

«Полиция Авентуры реагирует на инцидент в торговом центре. Всех посетителей и сотрудников выводят с территории. Доступ в торговый центр будет закрыт до дальнейшего уведомления», — сообщила полиция города.

Пока неизвестно, кто открыл стрельбу, отмечает телеканал.

Ранее сообщалось, что грабитель захватил заложников в банке Wells Fargo в Сент-Клауде, штат Миннесота. Изначально сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об ограблении, после чего стало известно о захвате пятерых человек в качестве заложников. После выхода из помещения последнего заложника, сотрудники правоохранительных органов вошли в здание отделения банка и задержали подозреваемого.