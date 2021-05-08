Меркель: в Германии предотвращена третья волна коронавируса

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Германии остановлена третья волна коронавируса, и теперь стало возможным облегчить принятые ранее карантинные ограничения, сообщает ТАСС.

«Мы видим, что в Германии, как кажется, удалось остановить третью волну. Теперь в Германии постепенно будет больше возможностей [для повседневной жизни. — прим. «Газеты.Ru»] — там, где число заражений падает. Стоит надеяться, что то же будет происходить в Европе», — заявила Меркель на итоговом онлайн-заседании саммита ЕС.

Всего в Германии с начала пандемии коронавируса заразились 3 484 755 человек, из которых 84 142 пациента скончались.

Ранее Бундестаг ФРГ поддержал снятие ограничений для привитых от коронавируса, а канцлер Ангела Меркель также пообещала к осени обеспечить вакциной от коронавируса всех граждан страны.