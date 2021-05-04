В Азовском море пробурят первые скважины для обеспечения Крыма водой

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в настоящее время в Азовском море два судна занимаются геологоразведкой мест добычи пресной воды. Об этом сообщает РИА «Новости».

Хуснуллин отметил, что уже в июле появятся первые скважины.

Как сообщалось, на восстановление водоснабжения в Крыму выделено 3,3 млрд. Эти средства пойдут на геологоразведку, бурение скважин, ремонт водоводов. Региональные власти также готовы потратиться на обеспечение водой жителей Крыма и приехавших на отдых россиян. Но к пляжному сезону крымские курорты, скорее всего, подойдут с нехваткой питьевой воды, поскольку новые проекты по ее добыче не могут быть реализованы за считанные недели.

Сейчас многие жители Крыма и предприятия региона получают воду из артезианских скважин, из местных источников. Проблема водоснабжения решается частично за счет водохранилищ естественного наполнения. Но из-за прошлогодней засухи водохранилища обмелели, и теперь многие населенные пункты Крыма получают воду в ограниченном режиме. Графики почасовой подачи воды действуют в Симферополе, Ялте и Алуште.