Reeflay рассказал, зачем насмерть избил свою подругу на стриме

Блогер Стас Решетняк, также известный как Reeflay, рассказал зачем избил свою подругу Валентину Григорьеву, которая позже скончалась от побоев и холода, сообщает mk.ru.

По словам Решетняка, Валентина во время стрима вела себя крайне агрессивно, а сам Reeflay «всего лишь» хотел ее успокоить. В ходе конфликта он избил девушку, после чего Решетняк выставил Григорьеву на холод без верхней одежды. Спустя некоторое время, по просьбе зрителей, Reeflay пошел искать Валентину.

Найдя девушку без сознания, он занес ее в дом и положил на диван, через некоторое время Григорьева скончалась. Прибывшие на место медики вызвали полицию и забрали тело девушки. Все это время велась прямая трансляция событий через YouTube.

Судмедэксперты установили, что Григорьева скончалась не из-за холода, а из-за кровоизлияния в мозг, вызванного травмой головы.

Ранее Блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии по делу о смерти девушки во время стрима.