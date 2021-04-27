«Известия»: в аэропортах предложили создать коридоры для вакцинированных от COVID-19

В министерстве транспорта России направили операторам аэропортов письмо с предложением проработать возможность создания специальных коридоров для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.

Согласно информации издания, изначально с аналогичным предложением в российский МИД обратилось посольство ОАЭ в Москве, позже инициатива была перенаправлена в Росавиацию и Роспотребнадзор.

В начале апреля текущего года Минтранс рассказал операторам авиаузлов об обращении в Росавиацию департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России с инициативой создания специальных коридоров в аэропортах для осуществления въезда путешественников, вакцинировавшихся от COVID-19. Отмечается, что речь идет о коридоре для прилетающих из ОАЭ пассажиров.

Однако в Роспотребнадзоре выступили против подобной инициативы.

По данным Минтранса, на сегодняшний день этот вопрос требует тщательной проработки.

«Сейчас идею необходимо обсудить с компетентными органами исполнительной власти. Окончательных решений по данному вопросу не принималось», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, представитель аэропорта Внуково отметил, что у аэропорта есть опыт создания различных коридоров для детских групп, вахтовых бригад, спортивных болельщиков.

Также он добавил, что во Внуково готовы выделить для вакцинированных граждан отдельные стойки регистрации, посадочные галереи, пункты досмотра и отдельный терминал.

Ранее Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на COVID-19.