Видео: приморец до крови избил мужчину на проезжей части

Во Владивостоке мужчина до крови избил человека на дороге и попал на видео

Во Владивостоке жестко избитый мужчина пожаловался на бездействие правоохранителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Инцидент произошел еще в феврале в районе БАМа. По имеющейся информации, пострадавший подал заявление в полицию, однако, как утверждается, существенного продвижения по делу до сих пор нет», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина избивает приморца на проезжей части. Нарушитель находится сверху и наносит несколько ударов пострадавшему. На записи также заметно, что у приморца идет кровь.

