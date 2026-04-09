В Сумской области командование 71-й отдельной аэромобильной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожает собственных военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал о формировании на этом участке фронта смешанных штурмовых групп на базе 71-й бригады и 160-й отдельной механизированной бригад. В качестве подтверждения он привел свидетельство сестры насильно мобилизованного солдата одной из упомянутых бригад ВСУ.

«Сестра пропавшего без вести <...> солдата 160-й бригады И. Охоты сообщает, что личный состав механизированной бригады переподчинили командиру 71-й бригады, командование которой «уничтожило собственных военнослужащих», — отметили в силовых структурах.

На Сумском направлении в настоящее время ведутся активные боевые действия. Так, 7 марта российские бойцы уничтожили под Белопольем колонну техники ВСУ, а до этого группировка «Север» в течение суток нанесла поражение личному составу и технике противника в районе четырех населенных пунктов — Мирополье, Покровка, Рогозное и Храповщина.

В конце марта стало известно, что украинское военное командование направило в Сумскую область карательные отряды, чтобы «мотивировать» отказников из состава полка «Берлинго» и не допустить эвакуации жителей на территорию России.

Ранее стало известно о дезертирстве деморализованных солдат ВСУ под Сумами.