Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Командиры одной из бригад ВСУ ликвидировали своих солдат под Сумами

Oleg Petrasiuk/AP

В Сумской области командование 71-й отдельной аэромобильной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожает собственных военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал о формировании на этом участке фронта смешанных штурмовых групп на базе 71-й бригады и 160-й отдельной механизированной бригад. В качестве подтверждения он привел свидетельство сестры насильно мобилизованного солдата одной из упомянутых бригад ВСУ.

«Сестра пропавшего без вести <...> солдата 160-й бригады И. Охоты сообщает, что личный состав механизированной бригады переподчинили командиру 71-й бригады, командование которой «уничтожило собственных военнослужащих», — отметили в силовых структурах.

На Сумском направлении в настоящее время ведутся активные боевые действия. Так, 7 марта российские бойцы уничтожили под Белопольем колонну техники ВСУ, а до этого группировка «Север» в течение суток нанесла поражение личному составу и технике противника в районе четырех населенных пунктов — Мирополье, Покровка, Рогозное и Храповщина.

В конце марта стало известно, что украинское военное командование направило в Сумскую область карательные отряды, чтобы «мотивировать» отказников из состава полка «Берлинго» и не допустить эвакуации жителей на территорию России.

Ранее стало известно о дезертирстве деморализованных солдат ВСУ под Сумами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!