Компания Товстика пытается засудить Викторию Боню

Бренд NL International подал иск против телеведущей Виктории Бони. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Компания «НЛ Континент» подала в суд против Бони из-за ее слов о том, что они могут являться пирамидой. Они потребовала удалить из сети ролики телеведущей, содержание которых «не соответствует действительности».

Как отмечает Baza, в 2018 году Боня сотрудничала с брендом. В своем блоге она рекламировала продукцию новосибирской компании «НЛ Континент», одним из владельцев которой является известный миллиардер Роман Товстик. Позже Боня перестала работать с фирмой. В одном из роликов она намекнула, что модель этого бизнеса ей напоминает пирамиду.

1 октября 2025-го издание «СтарХит» сообщило, что партнеры по бизнесу Товстика хотят исключить из компании NL International и выкупить его долю, чтобы скандал с разводом не отразился на репутации фирмы.

В июле издание kp.ru рассказало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября.

