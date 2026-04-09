Компания Товстика пытается засудить Викторию Боню

Baza: компания NL подала в суд на Викторию Боню
victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бренд NL International подал иск против телеведущей Виктории Бони. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Компания «НЛ Континент» подала в суд против Бони из-за ее слов о том, что они могут являться пирамидой. Они потребовала удалить из сети ролики телеведущей, содержание которых «не соответствует действительности».

Как отмечает Baza, в 2018 году Боня сотрудничала с брендом. В своем блоге она рекламировала продукцию новосибирской компании «НЛ Континент», одним из владельцев которой является известный миллиардер Роман Товстик. Позже Боня перестала работать с фирмой. В одном из роликов она намекнула, что модель этого бизнеса ей напоминает пирамиду.

1 октября 2025-го издание «СтарХит» сообщило, что партнеры по бизнесу Товстика хотят исключить из компании NL International и выкупить его долю, чтобы скандал с разводом не отразился на репутации фирмы.

В июле издание kp.ru рассказало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября.

Ранее мачеха Мэттью Перри потребовала максимальный срок для его поставщицы наркотиков.

 
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
