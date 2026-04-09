Минтранс и Росавиация анализируют работу гражданской авиации на Ближнем Востоке

Минтранс и ФАВТ следят за ситуацией с гражданской авиацией на Ближнем Востоке

Министерство транспорта РФ совместно с Росавиацией (Федеральное агентство воздушного транспорта) анализируют ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили ТАСС в Минтрансе.

Там напомнили, что в отношении российских самолетов введены ограничения на полеты через воздушное пространство Израиля и Ирана до 17 апреля.

«Временные ограничения на использование авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана продолжают действовать до 02:59 мск 17 апреля», — заявили в ведомстве.

При этом рекомендации о приостановке продаж билетов на рейсы из РФ в ОАЭ и обратно действуют до 16 апреля включительно. В министерстве отметили, что решение о возобновлении полетов на Ближний Восток будет принято с учетом неукоснительного соблюдения безопасности и рекомендаций российского МИД.

Ранее Бахрейн впервые с 28 февраля открыл воздушное пространство.