Водителям объяснили, почему сейчас нужна мойка днища автомобиля

Авилон назвал пять ситуаций, когда без мойки днища машины не обойтись

Мойку днища и подвески стоит делать после зимы, поездок по бездорожью и в дождливую погоду, а также перед диагностикой или продажей автомобиля. Об этом журналу Motor сообщил директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский.

«Заказывать мойку днища и подвески автомобиля следует после зимнего сезона. Дорожные реагенты и соль активно накапливаются на элементах подвески и в скрытых полостях, провоцируя коррозию и разрушение защитных покрытий. Весенняя глубокая мойка помогает остановить эти процессы», — сообщил эксперт.

По его словам, после поездок по бездорожью мойка необходима, так как грязь, песок и глина налипают на узлы подвески, ускоряя износ сайлентблоков и шарниров. Длительные поездки под дождем тоже вредят: влага вместе с дорожной химией создает агрессивную среду для металла.

Боярский добавил, что мойка также необходима перед диагностикой и продажей автомобиля. Чистое днище повышает доверие покупателя и может повлиять на конечную цену. Эксперт резюмировал: мойка днища и подвески — это не эстетика, а профилактика, которая продлевает срок службы автомобиля и сокращает расходы на ремонт.

