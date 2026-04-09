Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Водителям объяснили, почему сейчас нужна мойка днища автомобиля

Авилон назвал пять ситуаций, когда без мойки днища машины не обойтись
LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Мойку днища и подвески стоит делать после зимы, поездок по бездорожью и в дождливую погоду, а также перед диагностикой или продажей автомобиля. Об этом журналу Motor сообщил директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский.

«Заказывать мойку днища и подвески автомобиля следует после зимнего сезона. Дорожные реагенты и соль активно накапливаются на элементах подвески и в скрытых полостях, провоцируя коррозию и разрушение защитных покрытий. Весенняя глубокая мойка помогает остановить эти процессы», — сообщил эксперт.

По его словам, после поездок по бездорожью мойка необходима, так как грязь, песок и глина налипают на узлы подвески, ускоряя износ сайлентблоков и шарниров. Длительные поездки под дождем тоже вредят: влага вместе с дорожной химией создает агрессивную среду для металла.

Боярский добавил, что мойка также необходима перед диагностикой и продажей автомобиля. Чистое днище повышает доверие покупателя и может повлиять на конечную цену. Эксперт резюмировал: мойка днища и подвески — это не эстетика, а профилактика, которая продлевает срок службы автомобиля и сокращает расходы на ремонт.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
