Прокуратура потребовала снести дом жены экс-чиновника в Плесе

Прокуратура потребовала изъять в пользу муниципалитета арендованный земельный участок в историческом городе Плес и снести построенные на нем жилой дом и гараж супруги бывшего высокопоставленного чиновника Ивановской области. Соответствующий иск направлен в суд, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Согласно данным прокуратуры Приволжского района, в 2011 году местная администрация передала в аренду коммерческой компании участок площадью более 14 тыс. кв. м под строительство дачных отелей. Потом земля неоднократно дробилась, и с 2011 года участки общей площадью свыше 3,7 тыс. кв. м перешли в аренду близким родственникам экс-главы департамента управления имуществом Ивановской области.

В нарушение закона на этой земле возвели двухэтажный дом, гараж и различные хозяйственные постройки, собственницей которых и арендатором участка в настоящее время является супруга бывшего чиновника.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор аренды недействительным, истребовать земельный участок из незаконного владения в пользу муниципального образования и снести все расположенные на нем объекты.

Плес находится на берегу Волги и имеет статус исторического поселения федерального значения, его живописные пейзажи изображены на полотнах многих отечественных художников, включая Исаака Левитана.

Ранее суд изъял у ивановского депутата корпус санатория в Плесе.

 
